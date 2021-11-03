







«Мы не передавали пакеты или какие-то предложения, у нас не было такого на то время мандата, чтобы что-то передавать, формулировать будущую политику. Всё-таки политику в отношении России должны формулировать новое демократически избранное правительство и парламент. Но мы передавали представителям в международных организациях, включая Россию, наше видение выхода из кризиса, дорожную карту. Это — освобождение людей, начало переговоров, проведение выборов», — рассказал Вячорка в интервью СМИ.





Однако, пишет Телеграф, по его словам, команда Тихановской обсуждала, как вести себя в отношениях с Россией во время и после потенциальных новых выборов. Так, не исключалось принятие закона, который бы закрепил достигнутые на переговорах договорённости, отметил Вячорка.





В частности, могла быть договорённость о сохранении Беларусью статуса-кво и невступлении в течение какого-то времени в военные блоки и альянсы.





Готовность выстраивать отношения с Кремлем подтверждают и планы проведения в Вене 22 ноября конференции, участие в которой примут представители демократических сил, иностранных партнёров, в том числе России и официального Минска, отметил политик.





Как сообщал Телеграф, заместитель редактора отдела международной политики российской «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков заявил 1 ноября, что Кремль начал прорабатывать возможность переговоров с белорусской оппозицией. При этом он ссылается на свои источники и слухи в российских коридорах власти.





«Сейчас, по слухам, один из лидеров белорусской оппозиции (эмигрант, разумеется) — Павел Латушко передал в Кремль некий пакет программных документов. Со своим (коллективно-оппозиционным) Vision2024 — как решить проблемы в белорусской политике, в экономике и, конечно, в отношениях с Россией», — написал российский журналист в тг-канале «Незыгарь», который специализируется на сливах от российских чиновников и из Кремля.





По словам Эдварда Чеснокова, эти предложения Павел Латушко передал властям РФ по «дипломатическим каналам».