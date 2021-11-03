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18 правозащитных организаций требуют безотлагательно отменить приговор, вынесенный Судаленко и Ласице

Сёння быў вынесены прысуд па крымінальнай справе ў дачыненні да дваіх праваабаронцаў мясцовага аддзялення «Вясна». Кіраўнік гомельскага аддзялення Леанід Судаленка быў асуджаны да трох гадоў калоніі, а валанцёрка Таццяна Ласіца — да двух з паловай.

Леонид Судаленко и Татьяна Ласица

Сегодня был вынесен приговор по уголовному делу правозащитников лишенного регистрации гомельского отделения ПЦ «Весна». Руководитель гомельского отделения Леонид Судаленко был приговорен к трем годам колонии, а волонтер Татьяна Ласица — к двум с половиной.

18 правозащитных организаций призывают власти Беларуси безотлагательно отменить этот вопиющий приговор и снять все обвинения как с Судаленко и Ласицы, так и с еще пятерых правозащитников «Весны», которые в это время находятся за решеткой по политически мотивированным обвинениям, пишет Nashaniva.com.

Судаленко и Ласица в суде

«Политически мотивированное уголовное преследование сотрудников и волонтеров «Весны» осуществляется в рамках «зачистки» гражданского общества. Нет сомнений, что власти преследуют «Весну» из мести за ее 25-летнюю бесстрашную работу по защите прав человека», — говорится в заявлении.
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