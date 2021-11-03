+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Польша укрепляет границы с Беларусью: Дуда подписал закон

Новое современное укрепление с датчиками движения и видеомониторингом обойдется в более чем $400 млн.

Приграничная полоса на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве заграждения на государственной границе с Беларусью, пишет Кorrespondent.net. Инициатива вызвана миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом сообщается на сайте главы Польши.

"2 ноября президент Анджей Дуда подписал закон от 29 октября о строительстве заграждения на государственной границе", - говорится в сообщении.

Сейм 29 октября окончательно принял закон о строительстве заграждения, которое будет оснащено системами видеомониторинга и фиксации движения.

Укрепление обойдется в общей сложности в 1,6 млрд злотых (более 400 млн долларов). Глава МВД Мариуш Каминьский заявил, что "мы можем позволить себе укрепление", а соответствующие средства будут выделены, сообщает Польское радио.

С начала 2021 года польские пограничники зафиксировали 29 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Со 2 сентября в связи с миграционным давлением в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, прилегающих к границе с Беларусью, введено чрезвычайное положение.

А накануне стало известно о проникновении на территорию Польши трех вооруженных людей со стороны Беларуси. Их заметил погранотряд и неизвестные ретировались.

Также стало известно, что Украина достроит два пункта пропуска на границе с Румынией. Строители уже приступили к работе.
Источник: Ольга Яниви
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]