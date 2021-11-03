Приграничная полоса на границе с Беларусью





Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве заграждения на государственной границе с Беларусью, пишет Кorrespondent.net. Инициатива вызвана миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом сообщается на сайте главы Польши.





"2 ноября президент Анджей Дуда подписал закон от 29 октября о строительстве заграждения на государственной границе", - говорится в сообщении.





Сейм 29 октября окончательно принял закон о строительстве заграждения, которое будет оснащено системами видеомониторинга и фиксации движения.





Укрепление обойдется в общей сложности в 1,6 млрд злотых (более 400 млн долларов). Глава МВД Мариуш Каминьский заявил, что "мы можем позволить себе укрепление", а соответствующие средства будут выделены, сообщает Польское радио.





С начала 2021 года польские пограничники зафиксировали 29 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Со 2 сентября в связи с миграционным давлением в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, прилегающих к границе с Беларусью, введено чрезвычайное положение.





А накануне стало известно о проникновении на территорию Польши трех вооруженных людей со стороны Беларуси. Их заметил погранотряд и неизвестные ретировались.





Также стало известно, что Украина достроит два пункта пропуска на границе с Румынией. Строители уже приступили к работе.