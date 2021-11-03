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Саакашвили намерен лично присутствовать на судебных заседаниях

Защита откажется от возможного дистанционного рассмотрения дела против Михаила Саакашвили, заявил адвокат бывшего президента Грузии Георгий Гелхаури у тюрьмы, передает "Спутник Грузия".



По словам Гелхаури, несмотря на свое самочувствие, Саакашвили хочет присутствовать на процессе лично.

"Прошло 34 дня со дня ареста, а судебного процесса по его делу так и не было. У него отняли право на свободный суд. Если попытаются провести судебное заседание дистанционно, мы откажемся, а это значит, что они должны будут провести его в "лайве", – отметил Гелхаури.

По предварительным данным, пишет Haqqin.az, судебный процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии должен состояться в Тбилисском городском суде 10 ноября.

Напомним, что экс-лидера Грузии задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. По факту незаконного пересечения границы Грузии было возбуждено уголовное дело.
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