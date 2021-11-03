Артем Шрайбман. Пока Россия не несет серьезных издержек от миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС, пишет Салідарнасць, ее позиция невмешательства не изменится, считает политический аналитик





— Но издержки могут появиться в трех случаях. Во-первых, мигранты могут разочароваться тем, как к ним относится белорусская власть, и, не имея возможности попасть в Европу, если границы Латвии, Литвы и Польши будут наглухо закрыты, попробуют пойти в Россию, — цитирует аналитика Выборы видишь? — И это может стать серьезной гуманитарной проблемой для приграничных российских регионов.





Во-вторых, если проблемы, которые будут создавать мигранты для западных европейских стран, выйдут за пределы Польши и Литвы. Если, например, это станет серьезной политической проблемой для Германии. Я не уверен, что Владимир Путин готов начинать отношения с новым немецким правительством с конфликта вокруг беженцев, которые пришли через Беларусь. В этом смысле у него могут появиться стимулы для того, чтобы одернуть Лукашенко и не мешать налаживанию отношений с новым немецким канцлером, особенно учитывая то, что они недавно запустили «Северный поток-2».





Также заставить Путина обратить внимание на проблему нелегальных мигрантов может, по мнению аналитика, военный конфликт на границе.





— Если из-за какой-то несогласованности, эмоции, отсутствия нормальной связи, случится вооруженный инцидент между белорусскими военными и пограничниками и, например, военными и пограничниками с польской стороны, какая-то силовая эскалация, в таком случае Россия точно вмешается. И вряд ли это будет вмешательство на стороне Беларуси. Я думаю, Москва будет заинтересована в том, чтобы погасить раз и навсегда источник этого кризиса.





Но до тех пор, пока ничего из этого не случилось, я не вижу причин, из-за которых Москва должна вписываться за интересы европейских государств. Наоборот, думаю, она с неким удовольствием наблюдает за тем, как Лукашенко создает им проблемы, — заключает Шрайбман.