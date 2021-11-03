







Обещали, кстати, рассказать о нынешней диете Лукашенко подробнее. Пока этого не произошло, Blizko.by собрал информацию о гастрономических предпочтениях Александра Лукашенко.

За 27 лет пребывания у власти он не единожды об этом высказывался. Какие блюда любит Лукашенко, а что ему противно? Каким напиткам он отдает предпочтение, как относится к сладкому и мучному? Есть ли у него специальная диета? Ответы на эти вопросы — в нашем тексте.





Суп или сало?

Фактичекски впервые о том, чем питается, Лукашенко откровенно рассказал 23 года назад — в 1998-м в эфире российского телеканала НТВ выходила передача «Герой дня без галстука». Там Лукашенко высказался о своем питании так:









— Я кроме молочного супа практически ничего не ем. Из первого. И жаренную картошку, — признался он.

«Молочку» Александр Григорьевич явно уважает и по его собственному признанию, сделанного журналистам НТВ из молока может собственноручно изготовить творог, сметану и масло.

— Очень люблю молоко, но сырое молоко в моем возрасте уже употреблять нежелательно, потому что после 30 лет организм не так воспринимает молоко. Иногда больше кефир, — рассказывал Лукашенко литовским журналистам уже в 2010-м.

Со временем, по собственному признанию Лукашенко, его отучили от молочного супа, потому что его «научили есть всякую гадость». Такое признание он сделал в этом году в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.

А вот к салу белорусский политик равнодушен, хотя и считает, что «лучше белорусского сала нет, даже украинское уступает».

— Сало я в общем-то не ем, — говорил Александр Григорьевич.





Как насчет картошки?





Неудивительно, что в рационе Александра Лукашенко, как и в рационе многих белорусов присутствует «второй хлеб» — картофель.

В 2010-м, в интервью «Литовскому Курьеру» Лукашенко сказал, что является приверженцем традиционной белорусской кухни:

— Если это драники, значит, драники, — сказал он тогда.

Кстати, драники для Лукашенко готовят по его собственной методике. Вот еще одна его цитата из того интервью:

—Став президентом, я увидел, как они готовят драники (скорее всего речь идет о поварах, которые готовят для Лукашенко, — прим Blizko.by.) и прочее, я им сказал: «Нет, это неправильно, надо готовить вот так». И все показал. И с тех пор уже больше десяти лет по этой методике они готовят. Они знают мои вкусы, мои пристрастия. Воздерживаюсь от излишнего употребления картофеля.

Отметим, что Лукашенко высоко ценит качество белорусской картошки, вот что он говорил об этом в 2014-м году, выступая с посланием к парламенту:

— И картошка у нас вкусная, но я один раз в неделю ем картошку. Но если два, то надо два раза потом отрабатывать, — заявил он семь лет назад.

И в этом же выступлении у упрекнул белорусов за то, что они едят картошку «в неположенное время».









— Мы спортом не хотим заниматься — поэтому мы такие. А еще страшнее: мы жрем абы что и как попало! — констатировал Лукашенко. — Не хочу тут рассказывать, я и сам перепробовал многое.

Но зачем есть мясо с картошкой? Ну съешь ты с селедкой ее, с рыбой! Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать? Как ты проснешься утром?

Между прочим, из вторых блюд Лукашенко очень уважает плов. И даже собственноручно покупает к нему продукты.

«Салаты только обычные»

Известно, что в пищу Александр Лукашенко предпочитает добавлять рапсовое масло. Мы уже писали о том, что салат сельдь под шубой для Александра Григорьевича заправляют именно таким маслом.

— Пусть с горчинкой там чуть-чуть, но это наше, белорусское, на земле выращенное и очень полезное для здоровья, — такую характеристику продукту дал Лукашенко.

А вообще, как признавался белорусский политик он ест только «обычные салаты». Может быть поэтому ему не очень нравится морская капуста?

— Салаты ем только обычные. Вот говорят, надо есть морскую капусту… Я могу съесть иногда через силу, но мне это противно. Я сторонник того, что у нас здесь произрастает. Еще сухофрукты, компот из сухофруктов, поскольку врачи рекомендуют при таких физических нагрузках, — говорил Лукашенко.

Лукашенко и «пиццы-шмиццы»

Есть у Александра Григорьевича и совсем нелюбимые блюда. Среди них — пицца и суши.

Вот что он рассказывал журналистам о рационе своего младшего сына Николая:

— И он будет есть картошку, драники и так далее, а не пиццы-шмицы и что-то такое… Я правда ни разу… ну, может один раз пробовал эту пиццу или эту сырую рыбу японскую — как ее? Суши.

Ужас! Попробовал однажды… Ну, у нас собаки на деревне ели это. А у нас говорят, что это уже хорошо. Я его к этому не приучаю — икру не ест категорически и селедку. Не любит, не ест и даже не подходит к ней. И я тоже отношусь к ней абсолютно безразлично. Потому что я не привык к этому в детстве. У меня сложился определенный комплекс от питания, одежды до поведения, я считай — нормальный, и я хочу, чтобы мои дети были такими.

Лукашенко — сладкоежка?

Ответить на этот вопрос можно утвердительно. Вот что о своей любви к сладкому рассказывал сам Александр Григорьевич:

— Ты можешь три конфеты съесть. А можешь съесть сейчас все, что здесь лежит, но тогда надо идти в хоккей играть три часа. Я сладкоежка, я же не пью и не курю, поэтому я сладкоежка. И не думал, что смогу воздерживаться от сладкого. Но смог. Я только в хоккейный день, перед хоккеем, могу конфету съесть. Воздерживаюсь от сладкого и, конечно, мучного, — рассказывал он в 2016 м.

А вот детские воспоминания Лукашенко о сладостях. Три года назад, посещая Оршанский район, а точнее поселок Болбасово, он рассказывал:

— Это мое детство. Я сюда из Александрии километров восемь-десять ездил. Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого.

«Прямоугольнички». Сейчас тоже выпускают. Я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое.

А еще Лукашенко — большой любитель халвы:

— Допустим я люблю халву, когда вижу, какая она прекрасная, прошу купить мне граммов 300-400, — признавался он.

Где покупают продукты для Лукашенко?

По его же собственному признанию, делают это в обычных белорусских магазинах или на рынке. Вот что он рассказывал по этому поводу три года назад:

— Я не знаю даже, есть ли в том или ином продукте пальмовое масло. Но могу честно признаться: я ем те же молочные продукты и ту же сметану, которые куплены в магазине, что и все наши граждане. И мясо ем, приобретаемое на рынке.

Следит ли Лукашенко за потребляемыми калориями?

Да,следит. И старается потреблять не более 1800 калорий в сутки. Выяснилось это в 2018-м, в буфете на избирательном участке, где Лукашенко встретил молодых спортсменов:

— Я вот с удивлением узнал, что биатлонисты в день жестоких тренировок съедают 3,6 тысячи калорий. Половину я стараюсь съедать, а они 3,6 тысячи, — изумился Александр Григорьевич.





Идеальная диета от Лукашенко





Возможно вас это удивит, но есть и такая:

— Расскажу про собственную диету. Три яйца утром, в обед ем мясо, вечером — рыбу. То есть я ем то, что и вы. И я уверен: дело не в питании. Спортом надо заниматься! Встал, проехал на роликах хоть пару часов… Так у меня и дети приучены. Например, у нас в семье никто не ест икру, — говорил он в 2018-м

А двумя годами ранее Лукашенко дал белорусам вот такой совет по питанию, порекомендовав «перестать жрать:

— Утром — три яйца максимум, чашка кофе без сахара, в обед — суп овощной без мяса. Ну, может, маленький кусочек мяса, надо же обязанности свои мужика выполнять, наверное, а вечером — творожку.

Как вам такой совет?

Фото: скриншоты НТВ, телеграм-канал Пул Первого, БЕЛТА,fitseven.ru, телеканал Россия-1 и Булочка.ру. Видео: НТВ и и ютуб-канал Andrey S.











