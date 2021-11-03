Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Милли на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.





"Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет", - пояснил генерал.





По словам Милли, тремя полюсами силы стали США, Россия и Китай.





"Мы вступаем в мир с тремя полюсами (силы - ред.), когда Соединенные Штаты, Россия и Китай - все являются великими государствами", - заявил он.