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"Возникли три полюса силы": генерал США заявил о периоде нестабильности в мире

Глава Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что мир вступает в период потенциально повышенной нестабильности. Он отметил, что в мире возникли три полюса силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Милли на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет", - пояснил генерал.

По словам Милли, тремя полюсами силы стали США, Россия и Китай.

"Мы вступаем в мир с тремя полюсами (силы - ред.), когда Соединенные Штаты, Россия и Китай - все являются великими государствами", - заявил он.
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