Настолько серьезной, что подписание интеграционных программ, о согласовании которых совсем недавно с большой помпой отчитывались обе стороны, может не состояться.





Сложно представить, чтобы Лукашенко в нашей ситуации решился испортить Путину праздник — а завтра в России отмечается день народного единства. Но дело не только в этом.





Попробуем разобраться, являются ли события, послужившие поводом для напряженности в отношениях, основательными для выводов, что интеграционное дело Кремля станет колом.





Когда интеграционные программы были согласованы, стала популярной точка зрения, что эти документы ничего принципиального не значат, хотя до сих пор никто толком не знает, что в них.





Когда же возникли сомнения, что их подпишут, значимость документов снова возросла. Как бы там ни было, об охлаждении Кремля заговорили, когда в сеть попали данные российских соцопросов в Беларуси. Был сделан вывод, что Кремль сделал многозначительный ход ВЦИОМом.





Данные ВЦИОМ, конечно же, не являются открытием для Москвы, а их «слив» ее откровением. Кремль владеет информацией о действительных результатах голосования 9 августа 2020 года в Беларуси, а также всеми данными о реальной популярности Александра Лукашенко в их динамике, и тем не менее признал его победителем на выборах.





В конце концов на цифры можно смотреть с разных углов и это сильно влияет на картину. Скажем, с одной стороны, Лукашенко является аутсайдером на фоне популярности продемократических политиков.





С другой стороны, на фоне репрессивного нокаута и усталости в народе возможным выглядит даже проведение референдума без особых проблем для режима.





Интервью Светланы Тихановской главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову стало поводом для надежд, что Россия поворачивается лицом к белорусской оппозиции и спиной к Александру Лукашенко.





Тихановская была на «Эхо Москвы» накануне выборов. В то время еще можно было думать, что Кремль терзают смутные сомнения и альтернативы Лукашенко возможны.





И до, и после выборов лидеров белорусской оппозиции пускали не только на «Дождь» и «Эхо», но и на федеральные эфиры. Павел Латушко, например, побывал на Первом и у Владимира Соловьева. Сейчас только «Эхо».





В любом случае все эти эфиры используются для поддержания клиента в интеграционном тонусе — конкретно сейчас Кремль играет на нервах Лукашенко мелодию будильника.





Можно лишь рассуждать, по поводу чего его будят — интеграционных обязательств или обещанной конституционной реформы.





Наконец, тот факт, что Владимир Путин не приедет в Минск и заседание будет проводиться по видеосвязи — тоже не доказательство ссоры в "союзной" избе. В недавних саммитах глав государств ОДКБ и ШОС, которые проводились в физическом формате в Душанбе, Путин тоже принимал участие по видеосвязи из Москвы.





И чтобы подписать документы, вовсе необязательно присутствовать физически. Например, историческое заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписывалось лидерами России, Азербайджана и Армении посредством видеоконференции.





Наш процесс интеграции с Россией идет за закрытыми дверями. Лукашенко - его причина и препятствие одновременно - ведь любые уступки и новые зависимости сокращают его власть.





Подписание интересующих Москву документов в тех условиях, в которых оказалась Беларусь, вопрос настроения Кремля и времени. Лукашенко иногда позволено его потянуть.