"Мероприятие по Конституции" проходит в закрытом режиме?
Сегодня вроде как должно было состояться «мероприятие по Конституции», однако к обеду никакой официальной информации о нем не появилось
На момент публикации пресс-служба Лукашенко ничего не сообщала о том, чем он сегодня занимается. Телеграм-канал «Пул Первого», который ежедневно старается опубликовать любые подробности из жизни Лукашенко, сегодня молчит — последняя публикация датируется 2 ноября и была посвящена Роме Когодовскому.
Именно на встрече с Ромой Лукашенко проговорился о своих планах на ближайшие дни.
«Вот по Конституции у нас будет мероприятие, вот, будем с Путиным вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить, только за три дня», — сказал Лукашенко.
Таким образом, судя по его фразе, сегодня должно было состояться некое «мероприятие по Конституции», делает вывод reform.by
Напомним, 21 октября состоялось первое заседание рабочей группы с участием Лукашенко, которая должна "доработать" проект Конституции, предложенный Конституционной комиссией.
14:04 03/11/2021
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