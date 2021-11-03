На момент публикации пресс-служба Лукашенко ничего не сообщала о том, чем он сегодня занимается. Телеграм-канал «Пул Первого», который ежедневно старается опубликовать любые подробности из жизни Лукашенко, сегодня молчит — последняя публикация датируется 2 ноября и была посвящена Роме Когодовскому.





Именно на встрече с Ромой Лукашенко проговорился о своих планах на ближайшие дни.





«Вот по Конституции у нас будет мероприятие, вот, будем с Путиным вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить, только за три дня», — сказал Лукашенко.





Таким образом, судя по его фразе, сегодня должно было состояться некое «мероприятие по Конституции», делает вывод reform.by





Напомним, 21 октября состоялось первое заседание рабочей группы с участием Лукашенко, которая должна "доработать" проект Конституции, предложенный Конституционной комиссией.