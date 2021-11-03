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Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





"Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", - сказал Песков.





Затем, по словам представителя Кремля, Путин "из Севастополя выйдет на видео-конференц-связь на заседание Высшего госсовета Союзного государства" России и Беларуси.





Отвечая на вопрос, значит ли это, что Александр Лукашенко не приедет в Севастополь, Песков пояснил, что изначально мероприятие и планировалось именно в таком удаленном режиме.