Временный поверенный в делах Беларуси Александр Чесновский был вызван в МИД Польши 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе польского МИД.

Причина вызова дипломата – «вторжение на территорию Польши с территории Республики Беларусь неустановленных лиц в форме, вооруженных длинным оружием».





«Инцидент произошел в ночь на 1-2 ноября», – сказано в сообщении.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик передал Чесновскому решительный протест из-за нарушения государственной границы. Польская сторона считает, что действия белорусских властей, которые предпринимаются в последние недели, имеют все признаки преднамеренной эскалации ситуации.

Вавжик подчеркнул, что Польша «полна решимости защищать свои собственные границы и внешние границы Европейского Союза» и будет «последовательно выступать против незаконной миграции, организованной Минском».