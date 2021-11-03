



Приговор был вынесен в среду в суде Центрального района Гомеля.





Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу задержали в январе. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), а также в обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).





Судаленко предлагали писать прошение о помиловании, но он отказался. Ранее в своих письмах он рассказывал, какие "эпизоды" фигурируют в его уголовном деле. Ему вменяли в вину то, что он привез дрова детям, отца которых впоследствии осудили за "беспорядки", а также то, что он оплачивал штрафы и адвокатов пострадавшим от репрессий.





Вместе с Леонидом Судаленко и Татьяной Ласицей по делу проходила также волонтер "Весны" Мария Тарасенко, но перед оглашением приговора она сумела уехать из Беларуси — ей грозило 2,5 года колонии.