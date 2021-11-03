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Вынесены приговоры гомельским правозащитникам Леониду Судаленко и Татьяне Ласице

Правозащитника Леонида Судаленко приговорили к 3 годам колонии общего режима, его коллегу Татьяну Ласицу — к 2,5 годам колонии, сообщают правозащитники.

Вынесены приговоры гомельским правозащитникам Леониду Судаленко и Татьяне Ласице

Приговор был вынесен в среду в суде Центрального района Гомеля.

Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу задержали в январе.  Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), а также в обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).

Судаленко  предлагали писать прошение о помиловании, но он отказался. Ранее в своих письмах он рассказывал, какие "эпизоды" фигурируют в его уголовном деле. Ему вменяли в вину то, что он привез дрова детям, отца которых впоследствии осудили за "беспорядки",  а также то, что он оплачивал штрафы и адвокатов пострадавшим от репрессий.

Вместе с Леонидом Судаленко и Татьяной Ласицей по делу проходила также волонтер "Весны" Мария Тарасенко, но перед оглашением приговора она сумела уехать из Беларуси — ей грозило 2,5 года колонии.
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