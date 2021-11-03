2 ноября польская пограничная служба опубликовала видео, на котором мигранты забрасывают камнями и палками польских силовиков. Позже в Польше сообщили, что на границе не работали ни сотовые, ни радиосвязь.





«На границе с Беларусью зафиксировано еще несколько случаев агрессивного поведения мигрантов в отношении пограничников, военнослужащих и полицейских. К счастью, на этот раз пострадал «только» служебный автомобиль», — сообщили в Погранслужбе Польши.









Позже пресс-секретарь Губернского управления полиции в Белостоке Томаш Крупа рассказал tvp.info, что инцидент произошел на польско-белорусской границе в районе Бобрувки в Подлясье.





«Группа из нескольких десятков человек, около 50, рванула забор и забросала камнями польских офицеров», — сказал он.





И добавил, что «через некоторое время нападавшие на белорусской стороне при виде польских сил упаковались в военные грузовики и скрылись в глубине леса».





Кроме того, он заявил: «Во время вмешательства ни сотовый телефон, ни радиосвязь не работали. Все указывает на то, что помехи вызвала белорусская сторона».





СМИ пишут, что эти факты «могут указывать на использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) спецслужбами с белорусской стороны».





В Гопогранкомитете Беларуси пока не комментировали информацию.