Для Николая Дедка прокурор требует пяти лет лишения свободы
Для анархиста Николая Дедка, над которым сегодня возобновился судебный процесс, прокурор запросил пять лет лишения свободы
Активист был задержан почти год назад.
Он обвиняется по трём статьям УК: об участии в действиях, грубо нарушающих порядок, о распространении материалов с призывами к причинению вреда нацбезопасности РБ и о незаконных действиях в отношении горючих веществ.
Прокурор в судебных прениях заявил, что вина Николая Дедка полностью доказана.
Суд над Дедком начался на полчаса позже из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.
12:01 03/11/2021
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