Активист был задержан почти год назад.





Он обвиняется по трём статьям УК: об участии в действиях, грубо нарушающих порядок, о распространении материалов с призывами к причинению вреда нацбезопасности РБ и о незаконных действиях в отношении горючих веществ.





Прокурор в судебных прениях заявил, что вина Николая Дедка полностью доказана.



