



По его словам, Китай, как и Россия, «не явился» на саммит, хотя претендует на мировое лидерство. У Владимира Путина, по словам президента США, «горит тундра».





«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать», — заявил Байден.





Пекин, по мнению президента США, совершил «большую ошибку», не явившись на саммит. «Он потерял свою возможность оказать влияние на людей по всему миру, и на людей здесь, на COP (сокращенное название Рамочной конвенции ООН об изменении климата. — Прим.)», — подчеркнул Байден.





Мировая конференция по климату проходит в Шотландии под эгидой ООН с 31 октября по 12 ноября. Саммит мировых лидеров состоялся 1 и 2 ноября. Участники конференции работают над тем, чтобы удержать прирост глобальной средней температуры ниже 2 градусов свыше доиндустриальных уровней и ограничить роста температуры до 1,5 градуса. Для этого нужно сократить объем вредных выбросов, в первую очередь углекислого газа.





Путин не поехал в Глазго, а также не выступил на саммите дистанционно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что в Глазго не предусмотрена такая возможность. При этом он подчеркнул, что российский президент записал видеообращение для конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.



