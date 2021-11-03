На заседании планируется обсудить основные направления реализации положений договора о создании "союзного государства" на 2021-2023 годы, итоги торгово-экономического сотрудничества за 2020 год и январь-июнь 2021 года, концепцию миграционной политики "союзного государства" и другие вопросы.





О подписании 28 "союзных программ" по углублению интеграции на сайте посткомитета "союзного государства" не сообщается.