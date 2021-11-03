+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Озвучена повестка заседания ВГС "союзного государства"

Постоянный комитет "союзного государства" объявил повестку заседания Высшего государственного совета СГ, которое состоится 4 ноября в 17:00 в формате видеоконференции.

На заседании планируется обсудить основные направления реализации положений договора о создании "союзного государства" на 2021-2023 годы, итоги торгово-экономического сотрудничества за 2020 год и январь-июнь 2021 года, концепцию миграционной политики "союзного государства" и другие вопросы.

О подписании 28 "союзных программ" по углублению интеграции на сайте посткомитета "союзного государства" не сообщается.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]