Как могут развиваться события в Беларуси дальше? Как интеграция может отразится на жизни простых белорусов? На вопросы Медиа-Полесья отвечает

директор исследовательского центра EAST Андрей Елисеев.

После выборов 2020 года риторика руководства Беларуси, а следом и некоторых СМИ изменилась. Вместо шагов к сохранению государственной независимости в ускоренном режиме начали разрабатывать и согласовывать дорожные карты по «углубленной интеграции» с Россией и работать над внесением поправок в действующую Конституцию.





К слову, содержание программ длительное время было неизвестно. Только в сентябре этого года их очень краткое и обобщённое описание опубликовали на сайте российского правительства.





Ключевые вопросы не могли согласовать более 20 лет с момента подписания 8 декабря 1999 года Договора о создании "союзного государства", а сейчас всё решили за полгода и более того в ближайшее время планируют ратифицировать документы. На 4 ноября запланировано проведение Высшего госсовета Союзного государства. Заседание пройдёт в режиме видеоконференции.





«Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября проведем высший Госсовет… Это важный Высший госсовет, поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции», — сказал Александр Лукашенко.





Белорусов убеждают, что дальнейшее существование Б� �аруси невозможно без союза с Россией. Об этом говорят на ТВ и пишут в газетах эксперты, которые работают в госучреждениях, поддерживают руководство страны и неустанно говорят о необходимости интеграции.





В пример приводят бедственное положение Украины, возможную угрозу со стороны США, а в последнее время необходимость интеграции обосновывают историческими корнями славянских народов.





Сейчас, когда стало известно хотя бы краткое содержание программ по ключевым интеграционным моментам, спросили у Андрея Елисеева: что же Беларусь ждёт дальше?





- Нас убеждают, что без союза с Россией мы не сможем отстоять свою независимость. Страну распродадут как Украину. Или ситуация будет как в Прибалтике, где после вступления в ЕС многие госпредприятия закрыли. Так ли это?





- Один из основных пропагандистских приёмов на эту тему — это метод ложных дилемм. Без какой-либо аргументации используются утверждения «или…или» в духе «или тесная интеграция с Россией, или в Беларуси будет экономический коллапс / геноцид / гражданская война / колониальный статус» и прочие страшилки.





Касательно Украины, значительная часть её социально-экономических проблем следует из отсутствия серьёзных реформ, вне зависимости от того, условно прозападный или пророссийский курс избирало её руководство в последние 30 лет.





В балтийский странах действительно многие госпредприятия были закрыты по причине их неэффективности. Однако существование определенных госпредприятий — не самоцель.





Основное — это уровень развития экономики и жизни населения по прошествии периода реформирования. Один вариант, это когда в стране закрываются госпредприятия либо увольняются многие их работники, при этом им не предоставляются ни достойные пособия по безработице на переходный период, ни курсы профессиональной квалификации, и нет хорошей возможности уйти работать в частный сектор, развитие которого сдерживается. Это кстати то, что во многом происходит в Беларуси.





Другой вариант — когда государство дает возможность работникам госпредприятий найти не худшую работу в такой же сфере либо переквалифицироваться на более востребованную специальность. При втором раскладе закрытие госпредприятия как таковое не является социально-экономической трагедией, а наоборот со временем в состоянии увеличить экономический рост и благосостояние населения.





Статистика решительно опровергает домыслы касательно госпредприятий и балтийских государств. Население Литвы втрое меньше, чем в Беларуси (2.8 млн и 9.2 млн, соответственно), однако объём её ВВП всего на 7% меньше белорусского (56 и 60 млрд долларов в прошлом году).





Если закрытие госпредприятий было столь губительным для Литвы, как же так получается, что втрое меньшее число её жителей производит почти такой же объём товаров и услуг, как и Беларусь с её госпредприятиями? Таким образом, сравнение цифр зачастую легко опровергает заезженные стереотипы.





- Чего ждать белорусам после утверждения и вступления в силу программ "интеграции"?





- Цельные интеграционные документы до сих пор скрываются от общественности, потому судить о них проблематично. Однако судя по прежним эпизодическим официальным комментариям, речь идёт о масштабном приведении белорусского законодательства практически во всех сферах в соответствие с российским.





Учитывая также все большую политическую и экономическую зависимость от России, это довольно скоро может привести к ситуации, когда Беларусь формально остается независимой страной на политической карте мира, однако на практике все её важнейшие внутренние дела и внешние отношения будут решаться в Москве. То есть речь про сценарий БССР-2.





- Как отразятся интеграционные процессы на жизни простых белорусов?





- Что важно, более глубокая интеграция с Россией фактически идет в одном пакете с консервацией существующей в Беларуси политической и правовой системы. А это значит, что её социально-экономические выгоды будут весьма недолговечны для белорусов.





Вероятна дальнейшая деградация практически во всех сферах, увеличение эмиграции и в целом своеобразная «молдавизация» белорусской экономики.





Опять-таки некоторые эксперты предположили, что пока в Беларуси не пройдёт референдум по новой Конституции, Кремль не будет торопиться с подписанием "интеграционных программ".





Напротив, Кремлю выгодно дожать с ними поскорее. Лукашенко это понимает и преследует свою часть сделки, а именно - поддержка Москвой новой Конституции, которая призвана зацементировать власть Лукашенко и создать фундамент для наследственной передачи власти в среднесрочной перспективе.





Дело в том, что за подписанием документов должно следовать их формальное утверждение (ратификация). Судя по всему, ратифицировать соглашения Лукашенко намерен уже после референдума, заручившись его признанием со стороны Кремля. То есть, вероятна следующая цепочка событий: подписание интеграционных соглашений — принятие новой Конституции — ратификация интеграционных соглашений.





- Судя по высказываниям некоторых российских политологов, белорусов не рассматривают как нацию. Что может ждать белорусов?





- Проблема в том, что этой позиции придерживаются не только прокремлевские комментаторы, но и многие российские чиновники и дипломаты. Судя по их публичным комментариям, в том числе бывшего российского посла Мезенцева, белорусы ими рассматриваются как часть российского народа, а протесты 2020-2021 годов — как аналог «польского» восстания 1863-1864 годов.





Стремление белорусов к установлению правового государства и более уважительному отношению к своей истории, языку и культуре ими трактуется как дурные «польские» и западные влияния, направленные на разъединение русского народа.





Этот абсурдный взгляд на белорусскую идентичность, историю и текущие политические события отказывает белорусам в праве самостоятельно определять свое будущее.





- Почему Беларуси не брать пример с Казахстана? Государство, которое точно также, как и все страны бывшего союза обрело независимость в 1991 году, в котором бессменный лидер ушёл на отдых только в прошлом году?





Страна не стремится к объединению с кем-то, а на равных выстраивает отношения и с той же Россией, и с США, и с Китаем… Почему они смогли выстроить идеологию своего независимого государства, а мы нет? В чём может быть причина?





- Казахстан, на мой взгляд, по многим причинам вряд ли может служить примером, на который следует ориентироваться Беларуси. Хотя бы потому что политическая система Казахстана так же далека от демократической, и уход Назарбаева во многом был формальным — он продолжает сохранять бразды правления в своих руках.





Однако ряд казахстанских инициатив, например, госпрограмма «Болашак» по обучению государственных служащих в ведущих мировых университетах — действительно заслуживают внимания.