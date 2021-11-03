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Лидер афганского ополчения Ахмад Масуд находится в Таджикистане - СМИ

Лидер афганского Фронта национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в стране радикальному движению “Талибан” (запрещено в РФ и РТ), Ахмад Масуд в настоящий момент находится на территории Таджикистана.


Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в понедельник представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик.

“Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны”, – рассказал представитель ополченцев.

По его словам, Масуд в настоящий момент пытается заручиться поддержкой различных государств в противостоянии боевикам “Талибана”. “Масуд стремится убедить страны региона и международное сообщество в целом в необходимости борьбы с талибами. Он совершает поездки по разным странам с тем, чтобы привлечь внимание (к Фронту национального сопротивления) и получить поддержку”, – указал Васик.

Бывший заместитель губернатора Панджшера отметил, что фронт имеет хорошие отношения с Таджикистаном, который “всегда оказывал существенную помощь афганскому народу в борьбе с талибами и продолжает это делать сейчас”.

29 октября несколько таджикских СМИ проинформировали об открытии офиса фронта в Душанбе. Позже МИД Таджикистана прокомментировал информацию об открытии офиса афганского сопротивления в Душанбе, которая появилась в СМИ.

В диппредставительстве ответили, что не обладают сведениями об открытии в столице Таджикистана офиса Фронта национального сопро ивления Афганистана.
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