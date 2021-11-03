Как недавно сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, возможный срок проведения референдума по поправкам в Конституцию – конец февраля. Однако точную дату объявит Александр Лукашенко, и сделать он это должен не позднее, чем за 30 дней до основного дня голосования.





Ранее проект новой Конситуции обещали вынести на общественное обсуждение осенью. Осень уже заканчивается, а проекта до сих пор никто не видел.





Андрея Казакевича, какова вероятность того, что в ближайшие дни проект (или хотя бы проект проекта) Конституции напечатают в газетах. Радио «Свобода» спросило политолога, какова вероятность того, что в ближайшие дни проект (или хотя бы проект проекта) Конституции напечатают в газетах.





Эксперт ответил, что не ожидает этого.





Он напомнил, что первые референдумы проходили достаточно открыто. Лукашенко прямо заявлял, чего хочет в результате проведения голосования. И он был уверен, что у него есть поддержка большинства.





Сейчас нет уверенности ни в том, ни в другом.





«В такой ситуации стратегически или тактически неудобно слишком рано объявлять свой план. Давать больше времени мобилизироваться общественности, давать больше времени на то, чтобы люди это прочитали и увидели, что на самом деле ничего не будет меняться», - отметил Андрей Казакевич.





По его мнению, тактику «все прятать» белорусские власти стали использовать еще до 2020 года. Примером тому являются интеграционные карты. «Они обсуждались, но никто не знал, что там. Абсолютно непрозрачный процесс», - подчеркнул эксперт.





«То же самое мы видим с политическими реформами. Считается, это не дело общественности – знать, что там будет. По многим другим вопросам политической и экономической жизни Беларуси мы видим, что решения принимаются все менее прозрачно. И видно, что современная власть считает большим достижением, что не нужно советоваться ни с кем. Как мы решим, так и будет», - полагает Андрей Казакевич.