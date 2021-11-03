+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Украина готова к эскалации. "Проведем и контрнаступательную операцию"

Командующий ООС заявил, что Украина готова к новому витку боевых действий со стороны РФ


Павлюк: Мы прекрасно понимаем, как Россия ведет войну
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к эскалации со стороны Российской Федерации. Об этом в интервью журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС), генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк. Текстовая версия интервью опубликована на сайте УЦБС 2 ноября.

"Мы прекрасно понимаем, кто есть перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий, – сказал Павлюк. – Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контрнаступательную операцию. Войска к этому готовы".
gordonua.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]