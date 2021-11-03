



Павлюк: Мы прекрасно понимаем, как Россия ведет войну

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook





Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к эскалации со стороны Российской Федерации. Об этом в интервью журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС), генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк. Текстовая версия интервью опубликована на сайте УЦБС 2 ноября.





"Мы прекрасно понимаем, кто есть перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий, – сказал Павлюк. – Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контрнаступательную операцию. Войска к этому готовы".



