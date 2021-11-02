«После изучения предоставленных нами материалов было принято решение специальной рабочей группой — структурным подразделением генерального секретариата [Интерпола] о невозможности использования каналов Интерпола для розыска данной гражданки», — пояснил Медведев.





При этом, по его словам, Интерпол «никогда ни под каким предлогом не ставит под сомнение законность тех уголовных дел, которые возбуждены на территории Республики Беларусь».





На вопрос ведущей о том, признает ли Интерпол «преступления Тихановской», глава нацбюро ответил, что организация «не отрицает, что законность возбуждения уголовного дела является юрисдикцией государства, национального законодательства».





16 октября 2020 года Следственный комитет Беларуси сообщил, что Светлану Тихановскую объявили в международный розыск. Следствие посчитало, что экс-кандадитка в президенты с помощью СМИ и интернета призывала к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики (статья 361 УК).





2 апреля Тихановскую внесли в список причастных к террористической деятельности. По делу о создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) проходят члены Координационного совета, в который входит также Светлана Тихановская.



