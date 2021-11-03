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Не только СК. Кто еще попал под блокировку Google? Что происходит?

Так, недоступны аккаунты «Беларуськалия», лидской «Лакокраски», «Бремино групп», 2 ноября Google заблокировал почту и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси. Позже стало известно, что под блокировку попали и другие белорусские аккаунты.

Не только СК. Кто еще попал под блокировку Google? Что происходит?
Не только СК. Google массово заблокировал аккаунты белорусских госпредприятий и милиции. Что происходит?
Так, недоступны аккаунты «Беларуськалия», лидской «Лакокраски», «Бремино групп»,
2 ноября Google заблокировал почту и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси. Позже стало известно, что под блокировку попали и другие белорусские аккаунты.

Так, недоступны аккаунты «Беларуськалия», лидской «Лакокраски», «Бремино групп», табачная фабрика «Неман», «Нафтан», а также ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестского облисполкома, УВД Гомельского облисполкома.
А при переходе на YouTube-каналы этих предприятий и организаций появляется сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил YouTube».

Известно, что они попали под санкции США.

Блокировка канала СК

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — констатирует в своем сообщении Google, передало госагентство Белта.
telegraf.by
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