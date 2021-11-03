Не только СК. Google массово заблокировал аккаунты белорусских госпредприятий и милиции. Что происходит?

Так, недоступны аккаунты «Беларуськалия», лидской «Лакокраски», «Бремино групп»,

2 ноября Google заблокировал почту и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси. Позже стало известно, что под блокировку попали и другие белорусские аккаунты.





Так, недоступны аккаунты «Беларуськалия», лидской «Лакокраски», «Бремино групп», табачная фабрика «Неман», «Нафтан», а также ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестского облисполкома, УВД Гомельского облисполкома.

А при переходе на YouTube-каналы этих предприятий и организаций появляется сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил YouTube».





Известно, что они попали под санкции США.

Блокировка канала СК

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — констатирует в своем сообщении Google, передало госагентство Белта.



