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Громкая отставка. Глава Минобороны Украины подал заявление

Министр обороны Украины Андрей Таран написал и подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом в своем телеграмм-канале проинформировал представитель украинского правительства Тарас Мельничук.

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду, – говорится в тексте публикации, пишет Белновости.

Ранее в СМИ писали о том, что пропрезидентская фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру на вакантную уже должность Алексея Резника.

Отметим, что последний занимает пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Любопытно, что накануне он также написал заявление о своей отставке.

Украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, отмечали, что глава государства Владимир Зеленский одобрил кандидатуру нового руководителя оборонного ведомства.

Кстати, Президент ранее высказывался о возможных кадровых изменениях в правительстве страны, но не конкретизировал.
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