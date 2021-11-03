«Многие иракцы хотят вернуться из Беларуси в свою страну. Причиной стал факт многократных неудачных попыток перейти хорошо охраняемую польскую границу и логистические проблемы с размещением мигрантов в Беларуси. Важной причиной является также понижение температуры в стране», – написал Жарын.





Согласно расписанию минского аэропорта, два рейса из Багдада компании Iraqi Airways 1 и 2 ноября были отменены. На 3 ноября рейсы из/в Багдад не указаны в расписании.





Ранее Германия заявляла, что договорилась с Ираком о прекращении полетов мигрантов из Ирака в Беларусь. Проблему нелегальной миграции обсуждало руководство иракского Курдистана с послом Беларуси в Ираке.





Мигранты ночуют в подземном переходе в Минске. Фото: Reform.by



