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Ирак запустил эвакуационные рейсы из Минска

Ирак начал эвакуационные рейсы из Минска в Багдад, сообщил в Twitter министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын.

«Многие иракцы хотят вернуться из Беларуси в свою страну. Причиной стал факт многократных неудачных попыток перейти хорошо охраняемую польскую границу и логистические проблемы с размещением мигрантов в Беларуси. Важной причиной является также понижение температуры в стране», – написал Жарын.

Согласно расписанию минского аэропорта, два рейса из Багдада компании Iraqi Airways 1 и 2 ноября были отменены. На 3 ноября рейсы из/в Багдад не указаны в расписании.

Ранее Германия заявляла, что договорилась с Ираком о прекращении полетов мигрантов из Ирака в Беларусь. Проблему нелегальной миграции обсуждало руководство иракского Курдистана с послом Беларуси в Ираке.

Мигранты ночуют в подземном переходе в Минске. Фото: Reform.by
reform.by
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