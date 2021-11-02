







1 ноября Витебский областной суд рассмотрел жалобу правозащитника Павла Левинова на решение суда Первомайского района города, куда он ранее обращался с заявлением, в котором просил признать информационные материалы журналиста Григория Азаренка экстремистскими. Суд Первомайского района Витебска тогда отказал ему в возбуждении гражданского дела, пишет The-village.me со ссылкой на «Витебскую весну». Судья областного суда Светлана Волкова также не поддержала его жалобу.





Правозащитник Павел Левинов вынужден был обратиться в Витебский областной суд после того, как суд Первомайского района отказался возбуждать гражданское дело в отношении журналиста Григория Азаренка, сославшись на «неподведомственность».





— Решением суда Первомайского района Витебска от 16 сентября 2021 года в возбуждении гражданского дела по заявлению отказано, — сообщила судья Светлана Волкова.





И пояснила, что «в определении суд указал, что отказал ввиду неподведомственности этого заявления суду».





Так, суд Первомайского района Витебска сослался на статьи 6 и 19 Закона «О противодействии экстремизму», согласно которым «субъектами противодействия экстремизму в пределах их компетенции являются: органы внутренних дел; органы государственной безопасности; органы прокуратуры; органы пограничной службы; таможенные органы; орган государственной охраны; Следственный комитет и другие госорганы».





Суд отметил, что Павел Левинов «не является субъектом противодействия экстремизму», а потому не может обращаться в суд с просьбой признавать экстремистскими материалы «журналиста Азаренка».





В частной жалобе правозащитник объяснял, что был вынужден обратиться в суд, так как перечисленные «субъекты противодействия экстремизму» не реагируют на его просьбы обратиться в суд с заявлением о признании экстремизмом работы Азаренка — и бездействуют.





Судья Светлана Волкова не поддержала доводы правозащитника и решила его жалобу оставить без удовлетворения, а судебное определение суда Первомайского района — без изменений.





Григорий Азаренок-одиозный государственный пропагандист, работающий на белорусском телевидении. Приобрел скандальную известность своими резкими и человеконенавистническими заявлениями в адрес белорусских граждан, которые не разделяют политику официальных властей. Как уверял Лукашенко, Азаренка за его взгляды хотели похитить и отрезать язык. Сейчас он работает ведущим на СТВ, язык ему никто не отрезал. В Украине его внесли в базу «Миротворец» — в список людей, которых считают врагами страны. Там его обвиняют в антиукраинской пропаганде.