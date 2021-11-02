Окрестино / "Вясна"





Заявление составлено Европейским центром конституционных прав и прав человека (ECCHR) и Всемирной организацией против пыток (OMCT).





В документе названы имена и фамилии 6 высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, которые, по данным правозащитников, совершили преступления против человечности, пишет Еврорадио со ссылкой на Deutsche Welle. Заявление также содержит информацию о массовых задержаниях, пытках, исчезновении людей, сексуальном насилии и преследованиях по политическим мотивам.





"Мы ожидаем, что федеральный прокурор инициирует процедуру расследования в отношении ответственных лиц, поскольку в самой Беларуси в обозримом будущем расследования нарушений международного законодательства не предвидится", — заявил директор программы ECCHR по проблемам международных преступлений и правовой ответственности Андреас Шюллер.





Расследование должно проводиться в рамках европейской инициативы по установлению виновных в преступлениях против мирных демонстрантов в Беларуси, сообщил представитель ECCHR.