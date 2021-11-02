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Генпрокурору ФРГ подано заявление на шестерых белорусских силовиков

Правозащитники подали федеральному прокурору Германии заявление на белорусских силовиков Беларуси, обвиняемых ими в преступлениях против человечности.

Окрестино / "Вясна"

Заявление составлено Европейским центром конституционных прав и прав человека (ECCHR) и Всемирной организацией против пыток (OMCT). 

В документе названы имена и фамилии 6 высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, которые, по данным правозащитников, совершили преступления против человечности, пишет Еврорадио со ссылкой на Deutsche Welle. Заявление также содержит информацию о массовых задержаниях, пытках, исчезновении людей, сексуальном насилии и преследованиях по политическим мотивам.

"Мы ожидаем, что федеральный прокурор инициирует процедуру расследования в отношении ответственных лиц, поскольку в самой Беларуси в обозримом будущем расследования нарушений международного законодательства не предвидится", — заявил директор программы ECCHR по проблемам международных преступлений и правовой ответственности Андреас Шюллер.

Расследование должно проводиться в рамках европейской инициативы по установлению виновных в преступлениях против мирных демонстрантов в Беларуси, сообщил представитель ECCHR.
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