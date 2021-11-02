Фото: Пул первого





«Вот по Конституции у нас будет мероприятие, вот, будем с Путиным вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить, только за три дня», — сказал Лукашенко.





Заседание Высшего государственного совета Союзного государства запланировано на 4 ноября. Ранее сообщалось, пишет Reform.by, что на нем могут быть подписаны союзные программы по углублению интеграции, однако сегодня Александр Лукашенко назвал заседание всего лишь переговорами.



