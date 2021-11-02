Лукашенко намерен провести совещание по Конституции и переговоры с Путиным
Александр Лукашенко на этой неделе проведет совещание по Конституции и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. О своем графике он рассказал сегодня, показывая свой кабинет награжденному орденом Роману Когодовскому, который спас на пожаре младшего брата. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
Фото: Пул первого
«Вот по Конституции у нас будет мероприятие, вот, будем с Путиным вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить, только за три дня», — сказал Лукашенко.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства запланировано на 4 ноября. Ранее сообщалось, пишет Reform.by, что на нем могут быть подписаны союзные программы по углублению интеграции, однако сегодня Александр Лукашенко назвал заседание всего лишь переговорами.
21:00 02/11/2021
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