



Воронкова вела дело Эдуарда Бабарико, задержанного вместе с отцом 18 июня 2020 года. С тех пор сын политика Виктора Бабарико находится в СИЗО КГБ, пишет Nashaniva.com.





Ему предъявлено обвинение по статье 243 Уголовного кодекса («Уклонение от уплаты сумм налогов»). Судебный процесс над сыном кандидата в президенты Виктора Бабарико даже не начался, хотя с момента выставления обвинения прошло больше года.











