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Адвоката Эдуарда Бабарико отстранили от работы

Минюст на заседании аттестационной комиссии принял решение, что адвокат Эдуарда Бабарико Ирина Воронкова «не может выполнять свои профессиональные обязанности из-за недостаточной квалификации».


Воронкова вела дело Эдуарда Бабарико, задержанного вместе с отцом 18 июня 2020 года. С тех пор сын политика Виктора Бабарико находится в СИЗО КГБ, пишет Nashaniva.com.

Ему предъявлено обвинение по статье 243 Уголовного кодекса («Уклонение от уплаты сумм налогов»). Судебный процесс над сыном кандидата в президенты Виктора Бабарико даже не начался, хотя с момента выставления обвинения прошло больше года. 
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