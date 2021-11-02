Адвоката Эдуарда Бабарико отстранили от работы
Минюст на заседании аттестационной комиссии принял решение, что адвокат Эдуарда Бабарико Ирина Воронкова «не может выполнять свои профессиональные обязанности из-за недостаточной квалификации».
Воронкова вела дело Эдуарда Бабарико, задержанного вместе с отцом 18 июня 2020 года. С тех пор сын политика Виктора Бабарико находится в СИЗО КГБ, пишет Nashaniva.com.
Ему предъявлено обвинение по статье 243 Уголовного кодекса («Уклонение от уплаты сумм налогов»). Судебный процесс над сыном кандидата в президенты Виктора Бабарико даже не начался, хотя с момента выставления обвинения прошло больше года.
20:44 02/11/2021
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