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Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, пишет Политринг со ссылкой на РБК.





«Мы вам сообщим, когда приступим к конкретным переговорам. Что касается объема потенциальной поставки, то он будет определен в соответствующих контрактных документах», - сказал Шугаев, отвечая на вопрос, были ли уже какие-то предложения от Беларуси по С-400.





Директор ФСВТС отметил, что не видит препятствий для потенциальных поставок в Беларусь системы С-400.





«В конце концов, в одном Союзном государстве живем. Но говорить заранее о каких-то скидках или о финальной цене сделки как минимум некорректно. Будем исходить из потребностей белорусской стороны и из наших возможностей», - добавил он.





Шугаев заявил, что на сегодняшний день к российским системам С-400 «Триумф» проявляют интерес около 10 стран.





Напомним, что ранее Александр Лукашенко говорил, что республика планирует поставки из России систем ПВО С-400.





К слову, зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.