



«Одержать победу» можно уже на досрочном голосовании, доведя явку до 50%.





Референдум об изменении Конституции запланирован на февраль 2022 года.





Общество еще не знает, какие поправки власть предлагает в Основной закон. Но уже известно, что в избирательном бюллетене на предстоящем референдуме будет один вопрос и два варианта ответа, сказала председатель ЦИК Лидия Ермошина:





“Вопрос, скорее всего, будет один. Он будет сформулирован таким образом: “одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?”. И будет два варианта ответа: “да” или “нет””.





“Перечислять все изменения, предлагаемые в Конституцию, в избирательном бюллетене мы не можем. Они будут опубликованы в прессе. Проект будет также висеть на участках для голосования”, – цитирует Sputnik Ермошину.





Между тем, Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции. Кто станет читать такой талмуд на избирательном участке?





Михаил Пастухов. О возможных последствиях такого референдума Беларускай праўдзе рассказал доктор юридических наук, профессор





– На мой взгляд, организаторы референдума предлагают примитивное решение сложных вопросов, а именно: принять или не принять многочисленные поправки в Конституцию. Такое решение, конечно, является удобным для действующей власти. Во-первых, оно предельно упрощает процедуру внесения поправок в Конституцию, а, во-вторых, максимально облегчает достижение нужного результата.





В соответствии с законодательством на референдум должны выноситься конкретные вопросы, на которые избиратели дают свой ответ. К примеру, если предлагаются поправки в 53 статьи Конституции, то их надо сформулировать, и избиратель как гражданин страны будет принимать решение по каждой поправке. Более того, он должен понимать, к чему может привести та или иная поправка. В данном же случае избиратели лишаются возможности думать и используются в качестве лохов. Им предлагают купить кота в мешке, которого они видели, но о котором говорят, что он пригодится в хозяйстве.





Получается, что избирателей опять могут обмануть. Разработчики переписали третью часть Конституции, непонятно, что там написали, а организаторы говорят: «голосуй!». Но ведь в этих поправках намечается транзит власти, вводится новый орган власти – Всебелорусское народное собрание, по-новому распределяются властные полномочия. Обнуляются сроки полномочий, грядут перевыборы. И понятное дело, что власть заинтересована в принятии этих поправок и удержании своих позиций. Вот поэтому от избирателей и скрываются все нюансы «конституционной реформы». Об этом они узнают, когда поправки будут приняты и произойдет трансформация системы власти.





– Как, на ваш взгляд, пройдет референдум и к чему он приведет?

– Думаю, что пройдет по ранее отработанному сценарию. Начнется соответствующая пропагандистская кампания и обработка избирателей. Вариантов всего два: «за» и «против». Если ты за стабильность, проголосуй «за»; если ты публично выступаешь против, то с тобой будут разбираться. К тому же у организаторов референдума есть досрочное голосование в качестве палочки-выручалочки. Если раньше показатель досрочного голосования составлял 30-40%, то с его могут поднять до 50%. А это значит, что референдум состоится «при любой погоде». Дело останется лишь за положительным результатом голосования.





К чему приведет такая победа? Можно предположить, что раскол в обществе еще больше усилится. Каких-либо перспектив развития у страны не появится. Вероятность инкорпорации с Россией усилится. И это при том, что референдум будет вызывать сомнения в своей легитимности как с точки зрения закона, так и результатов голосования.







