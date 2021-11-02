А в феврале 2020-го он чуть ли не целовал заехавшего в Минск госсекретаря Майка Помпео. Казалось: все, это случилось, Беларусь вошла в сферу интересов США, пишет Политринг. Но радость была недолгой…





Закрытие USAID, разумеется, не сообщение о полном и окончательном разрыве отношений. Тут, скорее, имеет место попытка напомнить о себе. Изгнание фонда не нанесет вреда ни самому фонду, ни государству США. Наши власти своими действиями словно объясняют незамысловатую вещь: «Не давили бы вы нас санкциями, мы бы не то что бы USAID не выгнали, мы бы, напротив, способствовали закреплению влияния США в Беларуси». Подозреваю, что по сохранившимся дипломатическим и прочим каналам «здешние» сигнализировали «тамошним»: «Мы готовы изо всех сил гадить России, дружить против нее с вашими сателлитами в Европе: Литвой, Латвией, Украиной и Польшей. Нужно будет, скажем наше решительное «нет» диктату Газпрома через Северный поток. Только полюбите нас хотя бы как Украину».





Беда в том, что американцы ищут, кому бы «сбагрить» ту самую Украину. Ни ЕС, ни Россия не хочет брать на содержание бывшую «американскую любовь». Если бы иждивенка была покладистого характера, тогда еще можно было бы проявить гуманность, а взвалить себе на плечи неуравновешенную мадам – нет уж, сами, господа из Госдепа, с ней возитесь.





И так ли привлекателен белорусский сорт русофобии, чтобы американцы его «купили» (точнее, взяли бесплатно)? Во-первых, в Восточной Европе хватает русофобских правительств, во-вторых, США теперь не до «разборок» с Россией, им с Китаем серьезное противостояние предстоит.





Словом, кейс с USAID ничего не даст нашей власти. Обитай в ее кабинетах настоящие ненавистники США, тогда бы никакого USAID в Беларуси вообще не существовало и некого было изгонять. Однако если смотреть на этот мелкий вопрос стратегически (с исторической, геополитической, экономической точки зрения), то антиамериканскому правительству европейской страны свое отношение к США следовало выразить примерно такими словами: «А вы вообще сидите там у себя за «лужей» (Атлантическим океаном то есть) и не лезьте в наши европейские и русские дела». Разумеется, местные говоруны могут сказать и не такое, но кто ж поверит в их искренность.





Что ругань в адрес США, что приглашение их к диалогу, что заверения в преданности им имеют одно содержание: «Америка, приди; от России защити». Впрочем, Китай и ЕС нужны для того же, извините за банальность.





Публицист Игорь Драко









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