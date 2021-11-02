ФСБ задержала частных детективов, которые отследили биллинги отравителей Навального – СМИ
В Москве задержали трех человек по подозрению в сборе личных данных частных лиц, которые позже использовал для расследования своего отравления российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
Навального отравили в августе прошлого года. Фото: EPA
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, пишет Голрдон, что задержаны Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Они с помощью даркнета искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или другие личные данные того или иного человека, и оказывали ему за деньги соответствующую услугу.
Telegram-канал Baza уточняет, что в 2020 году Катков и Зеленцов открыли собственное детективное агентство "Лекс Гранд", позже к ним присоединился Зайцев. Под вывеской "Лекс Гранд" троица начала пробивать нужные телефонные номера.
Для этого детективы пользовались в том числе поддельными документами сотрудников полиции. Также в интернете они купили печати нескольких судов и, изучая имена и подписи судей на сайтах, штамповал фейковые решения.
Когда поступал заказ, Зайцев вместе с фальшивыми документами ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Данные биллингов отравителей Навального он получил в салоне "МегаФон" и в отделении МТС.
По словам источника ТАСС, Катков, Зайцев и Зеленцов не знали, что одним из их "клиентов" является Навальный. Сейчас всех троих отправили под домашний арест. Им предъявили обвинения в подделке документов и нарушении тайны переписки или телефонных переговоров.
18:30 02/11/2021
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