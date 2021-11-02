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Де Лакост покинул страну 17 октября после того, как Минск отозвал агреман, выданный ему 31 августа прошлого года, из-за нежелания вручить верительные грамоты Александру Лукашенко.





«Господин де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение», — заявил 18 октября представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.





По его словам, пишет Naviny.online посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко в связи с этой ситуацией был отозван в Минск для консультаций.





«Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», — отметил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.





На сайте посольства Франции были опубликованы прощальные слова дипломата, где он подтвердил, что ему с супругой пришлось покинуть Беларусь.





«Как вы знаете, Франция не признала результат выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты, — напомнил де Лакост. — Мы провели здесь тяжелые, но незабываемые дни. Мы провели много восхитительных встреч и открытий. Мы встречались со многими мужественными и сильными духом людьми. Мы с женой открыли для себя щедрость Беларуси и белорусов. Вы навсегда останетесь в наших мыслях. Знайте, что мы навсегда останемся рядом с вами. Мы призываем вас никогда не терять надежды на лучшие дни».





МИД Франции подверг критике решение белорусских властей потребовать от посла покинуть страну. «В соответствии с общей европейской позицией не признавать легитимность результата президентских выборов августа 2020 года посол Франции действительно не вручил верительные грамоты г-ну Лукашенко. Второй экземпляр верительных грамот был вручен белорусскому министру иностранных дел [Владимиру Макею 8 декабря 2020 года] согласно дипломатическим правилам», — подчеркивалось в комментарии.





Французское внешнеполитическое ведомство отметило, что это «неоправданное решение белорусских властей» повлекло за собой «несколько негативных решений», сокративших возможности представительства в Минске. Ответные «пропорциональные меры» были приняты в отношении белорусского диппредставительства во Франции, «о чем белорусские власти были проинформированы». По всей видимости, под этим подразумевался отзыв посла Фисенко.





Николя де Лакост назначен специальным представителем по Беларуси.





Похожий статус — спецпосланника по Беларуси — имеет американский дипломат Джули Фишер, которая не получила белорусскую визу, несмотря на одобрение Минском ее кандидатуры в качестве посла, и работала за рубежом, а затем лишилась агремана в рамках ответных шагов белорусских властей после новых санкций США.



