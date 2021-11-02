По его словам, они "обсудили российско-американские отношения".





На первой и единственной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве была достигнута договоренность продолжать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по кибербезопасности и по кризису после взаимных высылок дипломатов.





31 октября The New York Times сообщила, что стороны провели уже несколько секретных встреч в том числе по тематике кибербезопасности. 1 ноября это подтвердили в Кремле и добавили, что рассчитывают на продолжение этих консультаций.





В середине октября в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которую ради этих переговоров российская сторона вычеркнула из списка невъездных. После ее визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что появилось "понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне".





На встрече помощника президента Юрия Ушакова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд удалось достичь "некоторых пониманий" о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.