Секретарь Совбеза РФ обсудил с директором ЦРУ "российско-американские отношения"
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
По его словам, они "обсудили российско-американские отношения".
На первой и единственной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве была достигнута договоренность продолжать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по кибербезопасности и по кризису после взаимных высылок дипломатов.
31 октября The New York Times сообщила, что стороны провели уже несколько секретных встреч в том числе по тематике кибербезопасности. 1 ноября это подтвердили в Кремле и добавили, что рассчитывают на продолжение этих консультаций.
В середине октября в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которую ради этих переговоров российская сторона вычеркнула из списка невъездных. После ее визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что появилось "понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне".
На встрече помощника президента Юрия Ушакова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд удалось достичь "некоторых пониманий" о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник: interfax.ru
17:28 02/11/2021
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