



Свыше тридцати тысяч турецких военнослужащих сконцентрированы возле турецко-сирийской границы и только ждут приказа начать наступление, чтобы окончательно решить вопрос с курдскими боевиками на сирийской территории. Турецкие штабисты не спят сутками, шлифуя последние детали операции. Армия готова – политики пока нет.





Цель операции очевидна: Анкара стремится закрыть западную часть границы, связав контролируемые ею Джараблус и Тель-Абьяд, вытеснив с территории между ними отряды боевиков Рабочей партии Курдистана и ее филиалов. То есть оттоптать мозоли и США, и России, у которых свои игры с курдами и «Свободными демократическими силами».





По официальной версии, и Байден вроде не против, и Путин не возражает. В реальности же все, как обычно, гораздо сложнее. Курдские боевики для Турции – угроза ее национальной безопасности. А для США и России – партнеры в политической игре, и представительства их в Москве и Вашингтоне существуют, и диалог идет постоянно.





Поэтому любое турецкое наступление вызывает бурю эмоций американских и российских политиков со вполне конкретными последствиями – где-то против Анкары санкции введут, где-то создадут сложности в экономике. А есть еще и Идлиб, работающий как термометр: как только вокруг него начинается возня и усиливается активность ВКС России, можно с уверенностью говорить, что между Москвой и Анкарой все опять неблагополучно.





В этот раз Турция ведет переговоры с Россией о своей военной операции, стремясь заранее сгладить острые углы. Москве предложено сохранить свое присутствие в Кобани, в то время как турецкая армия возьмет под контроль прилегающую территорию в направлении автомагистрали М4.





Кроме того, в обмен на обеспечение Турцией безопасности российской базы в Саррине Москва должна обеспечить вывод отрядов РПК/YPG на юг, то есть – сохранить свое политическое влияние на курдов и стать гарантом их безопасности.





Но все эти договоренности с российской стороной имеют одну особенность – они будут действовать только до того момента, пока Москва не решит, что может получить больше. И начнет вставлять палки в колеса турецкой операции, ссылаясь на то, что «договаривались о другом».





И это уже не говоря о позиции США, которую в данном вопросе вообще трудно предсказать. «Возможно, для вас это и боевики, - говорят Анкаре в Белом доме. – Но для нас это союзники в борьбе против ИГИЛ, и мы не имеем морального права их предавать».





Нынешняя операция в сирийском Курдистане крайне сложна именно из-за ее политического обременения. Оттеснить РПК/YPG от турецких границ, создать здесь буферную зону безопасности для Турции крайне необходимо.





Но не менее важно не «побить чашки» в отношениях с Россией и США. Как Эрдоган справится с этой сложнейшей задачей – мы увидим в самое ближайшее время.