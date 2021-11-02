"Экстремизма" мало? Власти хотят признаць "Супраціў" "террористической организацией"
Генпрокуратура подала в суд иск о признании инициативы "Супраціў" "террористической организацией"
"По предложению Комитета государственной безопасности Генеральный прокурор направил в Верховный Суд заявление о признании неформальной организации «Супраціў» (в том числе входящих в нее инициатив «Кибер-партизаны», «Дружины Народной Самообороны – ДНС», «Буслы ляцяць») террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Заметим, что ранее вышеперечисленные инициативы уже были признаны "экстремистскими формированиями"
16:10 02/11/2021
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