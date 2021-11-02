



"По предложению Комитета государственной безопасности Генеральный прокурор направил в Верховный Суд заявление о признании неформальной организации «Супраціў» (в том числе входящих в нее инициатив «Кибер-партизаны», «Дружины Народной Самообороны – ДНС», «Буслы ляцяць») террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.





Заметим, что ранее вышеперечисленные инициативы уже были признаны "экстремистскими формированиями"







































