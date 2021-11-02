+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Экстремизма" мало? Власти хотят признаць "Супраціў" "террористической организацией"

Генпрокуратура подала в суд иск о признании инициативы "Супраціў" "террористической организацией"


"По предложению Комитета государственной безопасности Генеральный прокурор направил в Верховный Суд заявление о признании неформальной организации «Супраціў» (в том числе входящих в нее инициатив «Кибер-партизаны», «Дружины Народной Самообороны – ДНС», «Буслы ляцяць») террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Заметим, что ранее вышеперечисленные инициативы уже были признаны "экстремистскими формированиями"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]