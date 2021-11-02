Прошло уже почти полгода с момента посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. На борту находился блогер Роман Протасевич со своей девушкой, они были арестованы на территории Беларуси.





Этот инцидент послужил толчком к запрету со стороны европейских стран на полеты в Беларусь и над нашей страной. Международная организация гражданской авиации (ICAO) пока так и не опубликовало свое решение по инциденту.





Эльмар Гимулла высказал свое отношение по данному дело. Его выступление Немецкий адвокат, эксперт в области гражданского прававысказал свое отношение по данному дело. Его выступление зафиксировала «Немецкая волна».





— Чикагская конвенция — это правовое поле, которое охватывает весь земной шар. Это то, благодаря чему возможна международная авиация. Она была заключена в 1944 году.





Беларусь подписала конвенцию вскоре после обретения независимости в 1991 году, обязавшись организовывать авиацию согласно с Чикагской конвенцией.





То, что сделал Лукашенко, было явным нарушением данной конвенции. Это было бы неправильно, даже если бы там была бомба. Я имею ввиду, что даже, если мы ему поверим, то это было неразумно. Неразумно держать в своей стране опасность, которая может взорваться в любую минуту.





30 километров до границы, 70 — до ближайшего аэропорта. Лучшим способом предотвратить опасность — было бы отпустить самолет.





Что может делать Международная организация гражданской авиации (ICAO)? Ее полномочии достаточно велики. Это такой клуб, если член клуба не исполняет правила, то его можно исключить.





Хорошо, это не лучшая идея, если вы начинаете исключать всех подряд, тогда гражданская авиация начинает разваливаться — это не может быть решением. Изгнать президента — это одна история, но не изгонять всю страну. Ничего страшного, когда это против Лукашенко, но не когда это против народа.





Могут приостановить право голоса Беларуси в ассамблеи. Для Лукашенко это безразлично, но это позор для страны. Я думаю, скорее всего, организация признает, что было совершено преступление.