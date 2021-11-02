+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мининформ заблокировал сайты изданий "Флагшток" и "Народные новости Витебска"

Министерство информации заблокировало сайты изданий «Флагшток» из Гомеля и «Народные новости Витебска», сообщают сами СМИ.

При попытке зайти на сайты изданий из Беларуси появляется сообщение о том, что доступ к ним ограничен «на основании решения министерства информации». Причина блокировки не уточняется.

В июне этого года суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал издания «Флагшток». Он внесен в Республиканский список экстремистских материалов.

Главный редактор «Народных новостей Витебска» Сергей Серебро рассказал БелаПАН, что первые жалобы на доступ к сайту появились 29 октября от пользователей «Белтелекома». Со временем сообщение о блокировке от Мининформа появилось и на других операторах.

«В августе 2020 года Миниформ заблокировал один из наших поддоменов — news.vitebsk.сc. Сейчас, по всей вероятности, заблокировали все существующие поддомены и основной домен vitebsk.сc», — сказал Серебро.

28 октября Мининформ заблокировал доступ сразу к трем изданиям (Deutsche Welle, «Настоящее время», «Новы час»)» за «распространение гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими».

Также ведомство заблокировало сайт российского информагентства Regnum.
Источник: mediazona.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]