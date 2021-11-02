Потеряв несколько процентов голосов, Шавкат Мирзиёев опустился на четвертое место, которое теперь делит с Александром Лукашенко.





У них обоих, по официальным итогам, по 80,10% голосов избирателей, отданных им на выборах, проходивших, соответственно, 24 октября 2021 и 9 августа 2020 годов. По сравнению с предыдущими кампаниями даже официально оба потеряли доверие избирателей: у Мирзиёева в 2016 году был результат 88,61%, у Лукашенко в 2015-м – 83,47%.





Тем не менее, они продолжают удерживать позиции в серединке составленного «Ежедневником» топ «самых избираемых» глав государств на бывшем постсоветском пространстве.





Его лидером на протяжении многих лет являлись и являются представители Туркменистана, и в настоящее время, в частности, Гурбангулы Бердымухамедов. На последних выборах, проходивших 12 февраля 2017 года, за его новый семилетний срок проголосовало 97,69% населения этой центрально-азиатской страны.





В тройку входят также президенты Таджикистана и Азербайджана. Свое доверие Эмомали Рахмону в 2020 году высказали 90,92% избирателей, а за Ильхама Алиева в 2018-м проголосовало 86,22% азербайджанцев.





Глава России Владимир Путин занимает в рейтинге седьмое место (его последний результат 76,69%), пропустив вперед новоиспеченного кыргызстанского коллегу, но опережая президента Украины. Владимир Зеленский – единственный из списка, кому свой показатель (73,22%) пришлось зарабатывать во втором туре.





Замыкает список «сильных президентов» постсоветского пространства глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В июне 2019-го за него отдали голоса чуть более 70% соотечественников.





В нашем исследовании не учитывались страны, которые имеют парламентскую форму правления и в которых избираемые президенты зачастую выполняют только представительские функции. Среди них все государства Балтии, а также Армения, Грузия и Молдова.



