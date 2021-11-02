Как пишет delfi.lt со ссылкой на The New York Times, после первой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве обе страны провели в закрытом формате ряд переговоров на разные темы.





Газета ссылается на неназванные источники. По ее сведениям, США на этих переговорах представляет заместитель помощника президента по национальной безопасности Энн Нюрнбергер.





"Целая серия контрактов" после саммита в Женеве

После июньского саммита состоялась "целая серия контактов" между США и Россией, в частности, высокопоставленные представители американской администрации, начиная с июля, трижды ездили в Москву, пишет газета. Кроме того прошли встречи на нейтральной территории - в Финляндии и Швейцарии. "Официальные лица в обеих странах говорят, что серия переговоров пока мало что дала по существу, но помогает предотвратить выход из-под контроля напряженности в российско-американских отношениях", - подчеркивает издание.





Ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации, NYT отмечает, что США "очень четко осознают" намерения Путина и Кремля, но считают возможной совместную работу в таких вопросах, как контроль над вооружениями.





Кроме того, собеседник издания сообщил о тесном сотрудничестве США с РФ по проблеме возобновления ядерной сделки с Ираном, а также - в меньшей степени - в отношениях с Северной Кореей. Одновременно он назвал целый ряд других сфер, в которых российская сторона "пытается чинить препятствия".





Киберпреступность и контроль над вооружениями

Как отмечает The New York Times, США передали России имена хакеров, подозреваемых в кибератаках, чтобы увидеть, последуют ли за этими шагами аресты. Тем самым Вашингтон проверяет, насколько серьезны обещания Путина способствовать борьбе с вирусами-вымогателями и иными видами киберпреступности, пишет далее издание со ссылкой на анонимного американского чиновника. Кроме того, США и РФ в настоящее время ведут серьезный и "самый глубокий за последние годы" диалог о контроле над вооружениями, отмечает газета.





"Для Белого дома переговоры являются способом попытаться избежать геополитических сюрпризов, которые могли бы сорвать приоритеты господина Байдена - конкуренцию с Китаем и внутреннюю повестку, которая включает множество проблем. Для господина Путина переговоры с самой богатой и могущественной страной мира - это способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности", - пишет автор материала.





Встреча Байдена и Путина в Женеве

Первая встреча Байдена и Путина прошла в Женеве 16 июня. На саммите оба условились начать консультации по кибербезопасности. Глава Белого дома предложил Путину список из 16 сфер, в которых хакерские атаки будут запрещены, президент РФ после этого утверждал, что большая часть таких преступлений совершается с территории США.





По словам Байдена, в Женеве он дал ясно понять Путину, что США будут реагировать на действия, подрывающие интересы Америки и ее союзников. "Путин знает, что я приму меры", - сказал Байден. Путин в свою очередь уточнил, что на переговорах обсуждались кибербезопасность, стратегическая ядерная стабильность, региональные конфликты, в том числе в Украине, торговые отношения, сотрудничество в Арктике.