Илья Салей выразил мнение, почему он «носит обманчивый характер» и «требует корректировки», пишет Юриствыразил мнение, почему он «носит обманчивый характер» и «требует корректировки», пишет Телеграф





Во-первых, Салей отметил, что «по действующему избирательному кодексу Беларуси, вопрос, выносимый на республиканский референдум, должен соответствовать ряду требований и не может касаться определенных вопросов.





Требования к формулировке содержаться лишь в части, регулирующей вопрос проведения референдума по инициативе граждан. В частности, установлено, что «[в]опрос должен быть сформулирован … четко и ясно с тем, чтобы на него был возможен однозначный ответ».





Полагаю, по аналогии такие же требования применимы и к вопросам, предлагаемым на референдум иными субъектами».





И добавил: «Свод рекомендуемых норм при проведении референдумов, представленный Венецианской комиссией Совета Европы, дополнительно отмечает, что во избежание риска признания результатов референдума незаконными, формулировка вопроса не должна быть неопределенной, обманчивой или содержащей подсказку».





«А теперь вернемся к формулировке, предлагаемой нам на анонсируемом конституционном референдуме. Напомню: «Одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?»





На мой взгляд, предлагаемый вопрос сформулирован недостаточно четко и ясно, и более того, носит обманчивый характер, побуждая ответить положительно не только тех, кто поддерживает новый проект Конституции, который будет предложен действующей властью, но и всех тех, кто поддерживает необходимость конституционных изменений в целом. А это, очевидно, совершенно разные вопросы», — считает он.





Салей заявил: «Поддерживаю я ли необходимость изменений Конституции? Безусловно, да! И не раз говорил об этом публично. Поддерживаю ли я проект, который будет предложен действующей властью? Не знаю — проект пока не опубликован. Но ответы на эти два вопроса уже разные».





Он выразил мнение, что «анонсированный председателем ЦИК вопрос все же требует корректировки».





Один вопрос, два варианта ответа

Напомним, глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в бюллетене на референдум планируют один вопрос:





«Он будет сформулирован таким образом: «Одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?». И будет два варианта ответа: «да» или «нет»».





«Перечислять все изменения, предлагаемые в Конституцию, в избирательном бюллетене мы не можем. Они будут опубликованы в прессе. Проект будет также висеть на участках для голосования», — объяснила Ермошина.