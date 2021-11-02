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В Беларуси еще шесть телеграм-каналов и чатов признали экстремистскими

Телеграм-каналы и чаты были признаны экстремистскими по заявлению прокуратуры Заводского района Минска.

В Беларуси контент еще шести телеграм-каналов и чатов был признан экстремистским. Это было сделано по заявлению прокуратуры Заводского района Минска. Информация об этом была размещена в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.
 
– Список экстремистских телеграм-каналов пополнили «Сосны 97%», «Кабушника/шишкина/крупская/кулешова», а также телеграм-чаты «Шабаны//Бачило», «Шарики (Партизанская). Новый чат района», «Могилевка Драйв чат», Gerasimenko squad, – написано в сообщении Генпрокуратуры.
 
По состоянию на 30 октября 2021 года, в Беларуси уже более 270 телеграм-каналов и чатов были признаны экстремистскими. 
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