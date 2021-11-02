МВД признало три ресурса экстремистским формированием
Министерство внутренних дел признало три ресурса экстремистскими формированиями.
«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя», экстремистскими формированиями и запрете их деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, пишет reform.by
Ранее аналогичные решения были вынесены в отношении девяти ресурсов:
телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала,
ресурс Dze.chat и все объединенные ресурсом телеграм-каналы,
инициативы «Рабочы Рух / Расширенный круглый стол»,
телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат»,
телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы»,
телеграм-канал «Ждановічы сёння» и чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя»,
телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ»,
телеграм-канал «Ошмяны»,
телеграм-каналы «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA».
09:57 02/11/2021
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