«Любопытный ход австрийской и европейской дипломатии»









По мнению австрийского канцлера, для решения белорусского вопроса необходимо говорить «не только на языке санкций».





Как планируется, диалог пройдет в формате международной конференции, организованной совместно с гражданским обществом. К участию приглашены представители властей Беларуси и демократических сил, а также России.





Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич отмечает, что ожидать некоего прорыва от конференции в Вене не стоит, поскольку теперешнее заявление Австрии – лишь попытка прощупать почву на предмет готовности сторон к диалогу, а заодно усилить свое влияние внутри ЕС.





– Откликнется ли на приглашение к диалогу официальный Минск, равно как и Москва, или в лучшем случае в Вену в качестве переговорщика отправится условный Юрий Воскресенский, а в худшем – предложение будет проигнорировано?





– В свете последних заявлений сторон, в частности, анонсированного на 4 ноября подписания «союзных программ» и напоминаний о конституционном референдуме, предварительное согласие России прислать своих представителей на конференцию может стать частью давления на белорусские власти, – полагает аналитик. – Может ли Россия проигнорировать приглашение? Если достигнет своих целей и из Минска поступит такая просьба, мол, не нужно, то да, она проигнорирует.





Может ли это сделать Минск? Если в мероприятии будет � �аствовать Россия (имею в виду, если она будет представлена не аналитиком, а лицом, имеющим формальную должность в системе власти), то вряд ли.





Впрочем, думаю, что и от Москвы на первой встрече не будет высокого представительства – заместитель или, может быть, руководитель департамента МИД. Беларусь же может быть представлена Воскресенским или более опытным политиком, например, Савиных. Но, в любом случае, это не будут те, кто принимает решения.





А вот у демократических сил, по мнению Игоря Тышкевича, выбора в данной ситуации нет – команды Светланы Тихановской и Павла Латушко, если действительно планируют должны быть представлены если не лидерами, то их ближайшими советниками, и уж точно не рядовыми активистами.





– С другой стороны, вся эта инициатива может быть спущена на тормозах, по принципу: если конференцию организует условное гражданское общество, давайте отправим туда именно его представителей.





В России есть целая группа неправительственных организаций, которые активно работают с Кремлем – тот же самый Фонд мира, который комплектуется отставными дипломатами-разведчиками, или центры публичной политики. Вполне может быть, в Австрию отправится кто-то из аналитиков подобной структуры.





С белорусской стороны, повторюсь, это также может быть опущено на уровень Воскресенского или кого-либо из аналитиков БИСИ (Белорусский институт стратегических исследований, учрежден Александром Лукашенко в 2019 году).





Молниеносной реакции официальных властей и быстрых решений в любом случае не будет, отмечает аналитик:





– Реакции на саму конференцию, резкой или нет, ожидать не стоит. Выводы делать можно будет лишь после того, как увидим, будет ли конференция проведена и кто примет в ней участие.





Второй момент – то же самое относится к итогам конференции и каким-либо решениям.





И третий пункт, который нужно учитывать, – общая логика и интересы сторон. У каждой из потенциальных сторон-участниц конференции фактически свои задачи.





Для Кремля важны контуры конституционной реформы, которая будет в Беларуси, при этом не важна судьба, условно, Лукашенко или Тихановской в отдельности.





Для Лукашенко также важна конституционная реформа и самостоятельный выход на консультацию на новую политику соседства с ЕС – именно разговор властей с властями.





Для варшавской или виленской группы демсил важен вопрос, собственно, субъективизации. Им нужно продемонстрировать, что они остаются в процессе и в определенном смысле подтвердить свою политическую победу: вот, мы говорили о необходимости диалога на любом уровне, и вот он начался.





И, наконец, для Австрии это возможность продемонстрировать, что она может собрать трех ключевых акторов (на любом уровне, в этом составе либо ином) за одним столом переговоров. В то время как подобное не получилось у тех, кто более активно заявлял о давлении на Беларусь – у Польши и Литвы, разговаривать с которыми официальный Минск, вероятнее всего, не будет, а также это не вышло у ядра Евросоюза. Австрия же может заявить о себе как стране, которая организует такой диалог.