​Спецпредставитель Тихановской по выборам Александр Шлык дал оценку заявлениям Ермошиной о референдуме.

Вот какие вопросы у него возникли.

1. «Если мы говорим о Конституционном референдуме, который должен состояться, то его будет назначать президент Беларуси, это его полномочия».





Не нужно забывать, что в соответствии со ст.113 Избирательного Кодекса «Право инициативы на проведение республиканского референдума принадлежит Президенту Республики Беларусь, Палате представителей и Совету Республики, гражданам Республики Беларусь». Это значит, что еще есть время и для граждан вынести свои альтернативные предложения на референдум.





2. «…на референдум отведен 30-дневный срок. Ведь избирательные комиссии будут работать в три раза меньше (чем на выборах депутатов или президента)», «Необходимый минимальный срок для подготовки и проведения референдума — это 30 дней».





Непонятно, почему Ермошина считает, что на референдум будет отведен 30-дневный срок. Ст.117 Избирательного Кодекса говорит, что «Дата проведения референдума устанавливается не позднее трех месяцев со дня издания указа Президента Республики Беларусь о назначении референдума». То есть если даже референдум будет назначен по инициативе Лукашенко, то откуда Ермошина знает, что Лукашенко выберет именно 30-дневный срок?





Скорее всего, Ермошина ориентриуется на положения ст. 34 Избирательного Кодекса, в соответствии с которыми комиссии среднего уровня «обра� �ются… за месяц до референдума». Появляется вопрос: каким образом комиссии будут образованы в тот же день, когда будет объявлен референдум? Казалось бы, нужно время для выдвижения представителей в комиссии, рассмотрения заявок, принятия решения.





Есть еще один вопрос о 30-дневном сроке — зачем торопиться? Ст.117 дает до трех месяцев — почему бы не провести референдум в такие сроки, дать людям возможность обсудить предлагаемые изменения, провести серьезную кампанию за или против?





Ответ на этот вопрос частично дает сама Ермошина: «Поскольку… нет периода предвыборной агитации, то не нужны такие длительные сроки для его [референдума] подготовки и организации». То есть агитация, избирательная кампания, обсуждение не планируются.





3. «Вопрос, скорее всего, будет один. Они будет сформулирован таким образом: «одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?». И будет два варианта ответа: «да» или «нет».





Самый очевидный вопрос здесь — что делать тем, кто согласен с каким-то одним предлагаемым изменением, но не другим? Как голосовать в таком случае — за или против?».







