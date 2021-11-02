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Военно-аналитическая компания Janes называет размещение техники необычным для этого подразделения. Ранее газета The Washington Post (WP) написала об активности российских войск на границе с Украиной.





Politico отмечает, что снимки свидетельствуют о скоплении бронемашин, танков и самоходных артиллерийских установок. Размещение техники 1-й Гвардейской танковой армии у Ельни «явно отличается от стандартных тренировочных маршрутов», приводит издание цитату из анализа Janes. Аналитики отмечают, что в районах Брянской и Курской области, близких к границе с Украиной, также обнаружена техника 4-й танковой дивизии.





Ранее Минобороны Украины заявило, что не зафиксировало наращивания российских войск у своей границы. После публикации The Washington Post, в которой сообщалось о перемещениях войск в регионе, пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сказал, что министерство в курсе информации из открытых источников.