



Всеволод Шимов. Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований

По его словам, USAID - один из основных проводников американской «мягкой силы» во всем мире.





«Когда белорусско-американские отношения были на подъёме, эта организация получила зелёный свет на деятельность в республике. Сегодня работа западных структур влияния здесь не приветствуется, поскольку была осознана их опасность для существующей системы власти», - пояснил он.





Кроме того, обратил внимание Шимов, закрытие офиса USAID указывает на то, что «в Минске не рассчитывают на скорое восстановление отношений с Вашингтоном».





«Официальный Минск неплохо взаимодействовал с администрацией Трампа, который проводил прагматичную политику и был равнодушен к теме демократии и прав человека. Однако с Байденом и демократами, которые ставят во главу угла "политику ценностей", договориться вряд ли получится», - заключил он.





Напомним, что ранее стало известно о закрытии в Минске офиса USAID по требованию белорусских властей.