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Шимов о закрытии офиса USAID: В Минске не рассчитывают на скорое восстановление отношений с Вашингтоном

Закрытие офиса USAID является вполне закономерным в свете динамики белорусско-американских отношений.


Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.
По его словам, USAID - один из основных проводников американской «мягкой силы» во всем мире.

«Когда белорусско-американские отношения были на подъёме, эта организация получила зелёный свет на деятельность в республике. Сегодня работа западных структур влияния здесь не приветствуется, поскольку была осознана их опасность для существующей системы власти», - пояснил он.

Кроме того, обратил внимание Шимов, закрытие офиса USAID указывает на то, что «в Минске не рассчитывают на скорое восстановление отношений с Вашингтоном».

«Официальный Минск неплохо взаимодействовал с администрацией Трампа, который проводил прагматичную политику и был равнодушен к теме демократии и прав человека. Однако с Байденом и демократами, которые ставят во главу угла "политику ценностей", договориться вряд ли получится», - заключил он.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии в Минске офиса USAID по требованию белорусских властей.
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