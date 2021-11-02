В документе, пописанном премьер-министром Беларуси Романом Головченко, говорится об освобождении от должности первого заместителя министра иностранных дел Александра Гурьянова и первого заместителя министра юстиции Сергея Задирана.





Примечательно, что уволены чиновники еще 29 октября, но известно об этом стало только сейчас – документ опубликовали в ночь на вторник.





Отметим, что оба бывших первых зама уволены по соглашению сторон. Тем же постановлением от должности первого заместителя министра здравоохранения освобождена Елена Богдан. Она сейчас возглавляет комитет по здравоохранению Мингорисполкома.





Александр Гурьянов стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси в августе 2020 года, до этого был послом Беларуси в Италии. С 2006 по 2010 годы был послом Беларуси в Республике Корея. А с 2011 по 2016 годы работал заместителем министра иностранных дел страны.





Сергей Задиран стал первым заместителем главы Минюста в 2016 году, до назначения на этот пост он был заместителем министра юстиции. Его увольнение может быть связано с тем, что в ведомстве новый руководитель.





Лукашенко пригрозил белорусским чиновникам увольнениями на совещании с руководством Совета Министров в конце октября. Он тогда подчеркнул важность "исполнительской дисциплины в нынешней сложной ситуации".