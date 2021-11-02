Встречался с Бастрыкиным первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Олег Шандарович. Основной темой встречи стали "актуальные вопросы расследования различного рода преступлений, в особенности экстремистской направленности и в сфере высоких технологий, защиты прав и законных интересов потерпевших от преступных посягательств".





"Достигнута договоренность о взаимном обмене научно-методическими и иными материалами, касающимися специфики досудебного уголовного производства по уголовным делам, связанным с экстремизмом, а также изучении имеющегося положительного опыта и практики расследования преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве", - рассказали в ведомстве.





На завтра запланирована трехсторонняя встреча. Проведут переговоры руководители Следственных комитетов Беларуси и России, а также представители Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, пишет Смартпресс.







