Белорусские и российские следователи будут обмениваться материалами дел об экстремизме
В Следственном комитете Беларуси состоялась рабочая встреча с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, где стороны договорились о взаимном обмене материалами, "касающимися специфики досудебного уголовного производства по уголовным делам, связанным с экстремизмом", сообщили в СК.
Встречался с Бастрыкиным первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Олег Шандарович. Основной темой встречи стали "актуальные вопросы расследования различного рода преступлений, в особенности экстремистской направленности и в сфере высоких технологий, защиты прав и законных интересов потерпевших от преступных посягательств".
"Достигнута договоренность о взаимном обмене научно-методическими и иными материалами, касающимися специфики досудебного уголовного производства по уголовным делам, связанным с экстремизмом, а также изучении имеющегося положительного опыта и практики расследования преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве", - рассказали в ведомстве.
На завтра запланирована трехсторонняя встреча. Проведут переговоры руководители Следственных комитетов Беларуси и России, а также представители Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, пишет Смартпресс.
08:47 02/11/2021
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