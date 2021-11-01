Конфликт и обмен ударами

Краткая хроника очередного кризиса в отношениях Минска и Москвы

Белорусские власти заблокировали деятельность филиала российской газеты «Комсомольская правда в Беларуси» и арестовали журналиста Геннадия Можейко. Российские официальные лица выразили протест. Владимир Путин не приехал на саммиты ЕАЭС и СНГ в Минск, хотя этот визит стоял в рабочем графике президента России. Александр Лукашенко не принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находившегося в белорусской столице.





22 октября произошел вброс в интернет результатов опроса, проведенного в Беларуси Всероссийским центром изучения общественного мнения для МИД России. Результаты оказались для Лукашенко очень неприятными. Выяснилось, что такие опросы ВЦИОМ проводит регулярно, но вброс в информационное пространство произошел только сейчас.

23 октября на белорусском государственном телеканале СТВ прозвучали оскорбления, хотя имя президента России не называлось. Говорилось о том, что Лукашенко, в отличие от некоторых, не прячется в «бункере» и не использует «ботокс».





26 октября Светлана Тихановская дала интервью радиостанции «Эхо Москвы». Мало кто сомневается, что это стало сильным залпом в информационной войне между Минском и Москвой. Собственно, сам факт такого интервью для популярного в России медиаресурса более важен, чем его содержание.





Все это означает, что между двумя столицами пробежала черная кошка, Лукашенко и Путин поссорились, пишет на Свободные Новости плюс Валерий Карбалевич.





За долгие годы «братской интеграции» между Минском и Москвой было много конфликтов. Но нынешний кризис двусторонних отношений имеет свои особенности.





Это первый конфликт, доведенный до общественного внимания, после прошлогоднего взрыва протестов в Беларуси. Во многом именно поддержка Путина спасла режим Лукашенко в критические дни августа-сентября 2020 года. Тогда белорусская власть была очень уязвима и слаба. Теперь Лукашенко взял ситуацию в стране под контроль и пытается расширить пространство для маневра в отношениях с Россией.





Второй момент. Причины всех предыдущих конфликтов были понятны. Можно вспомнить, как проходили газовые, нефтяные, молочные войны и т. д. Сами названия указывали на то, почему вспыхивало противостояние.





На этот раз природа конфликта непонятна. Совсем недавно, 9 сентября в Москве Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ, это было объявлено прорывом в двусторонней интеграции. Состоялась совместная пресс-конференция, что случается довольно редко. Заседание Высшего госсовета Союзного государства было назначено на 4 ноября (после трехлетнего перерыва). Вроде бы обо всем договорились. И вдруг на ровном месте произошел такой публичный обмен ударами. Причем, никто из официальных лиц не называет причины.





Все это дает основание экспертам предлагать разные версии и гипотезы, объясняющие нынешнее обострение отношений.





На мой взгляд, есть только один вопрос, который настолько важен для Лукашенко, что он готов рискнуть и пойти на конфликт с Путиным в нынешних непростых для него условиях — это вопрос власти.

Можно предположить, что год назад Лукашенко пообещал Путину осуществить транзит власти и уход в отставку. А теперь он отказывается выполнять свое обещание. Судя по всему, Лукашенко не хочет уходить, пытается как-то зацепиться за власть, придумать себе должность в новой конфигурации государственного управления, чтобы остаться. И это вызывает недовольство Путина. Отсюда и конфликт.





Не думаю, что появление интервью Светланы Тихановской на «Эхо Москвы» означает существенное изменение в позиции Москвы по белорусскому вопросу. Кремль по-прежнему считает антилукашенковскую оппозицию прозападной и не собирается иметь с ней дело. Это интервью стало просто способом сильнее уколоть Лукашенко.

Перспективы 4 ноября

На фоне такого острого конфликта идет подготовка к заседанию Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства 4 ноября. Возникло даже сомнение, что оно состоится. Но стороны официально подтвердили, что это мероприятие пройдет в намеченные сроки. Однако в измененном формате.





Предполагалось, что ВГС пройдет в Минске. Об этом говорилось как о вполне решенном деле. 10 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит в Минск стоит в рабочем графике Путина.





Важно отметить, что в состав ВГС входят президенты, главы правительств, спикеры палат парламентов двух государств. То есть предполагалось, что 4 ноября в Минск прибудет все высшее руководство РФ. И это подняло бы статус Лукашенко, позволило белорусским государственным СМИ говорить об отсутствии международной изоляции Беларуси, стало бы дополнительным фактором внешней легитимизации.





Но произошел облом. Путин и другие российские руководители в Минск не приедут. Заседание ВГС пройдет по видеосвязи. Это еще один укол в адрес официального Минска. Путин не простил сюжет о «бункере» и «ботоксе».





Остается неизвестным, по каким вопросам удастся договориться. А таких вопросов немало. Это утверждение 28 союзных программ, военной доктрины Союзного государства, пролонгации соглашения о размещении на белорусской территории двух российских военных объектов и др.







